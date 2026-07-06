Víspera de una cumbre de la OTAN que se perfila intensa y anticipa aumento de gasto militar

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, prometió contratos por “decenas de miles de millones de dólares” para reforzar las capacidades de defensa de la alianza, a las puertas de una cumbre de la organización en Ankara.
“Anunciaremos nuevos contratos por decenas de miles de millones de dólares que nos permitirán dotarnos del equipamiento esencial para la disuasión y la defensa”, declaró durante una rueda de prensa en la capital turca.
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Por otra parte, Rutte también evocó la situación de Ucrania.
“Mientras Ucrania sigue defendiendo su soberanía, los aliados y los socios de la OTAN deben seguir velando por que reciba lo que necesita”, declaró Rutte ante la prensa, instando a “todos los aliados a asumir plenamente sus responsabilidades”.