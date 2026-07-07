Agentes y prescriptores de 70 países participarán en la Feria Liber 2026 de España

Está previsto que se agenden durante esos días más de 4.000 reuniones, con América Latina, Estados Unidos y Europa como "mercados estratégicos" para el sector editorial, con un peso creciente de Asia, según informaron este martes los organizadores.

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior, consensuaron la lista de participantes, entre los que figuran compradores, distribuidores, libreros, prescriptores, agentes literarios, bibliotecarios y editores internacionales.

El presidente de la FGEE y de Liber, Manuel González, señaló que hay "un creciente interés global por el español, cada vez más presente como lengua de aprendizaje, cultura y de negocio, lo que abre nuevas oportunidades en el exterior para el sector editorial y para la creación española".

Como complemento, habrá un programa dirigido a bibliotecarios estadounidenses, desarrollado junto a ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Miami, con más de una treintena de profesionales.

En total, habrá una representación de 28 países de Europa invitados, así como de Estados Unidos y Canadá, además de una "presencia creciente" de otros mercados como los de Asia (12 países), África (4), Oriente Medio (4) y Australia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los últimos datos de la FGEE, las ventas del libro español en el exterior alcanzaron en 2024 los 381 millones de euros, lo que supone un ligero crecimiento del 1,16 % con respecto al año anterior.

Iberoamérica se mantiene como el "principal destino", especialmente hacia países como México y Argentina, seguida de la Unión Europea, con Francia, Italia y Reino Unido a la cabeza.

La Feria Liber, una de las principales citas feriales para la exportación, muestra y promoción de la edición en español, reunirá este año 250 editoriales y empresas que darán a conocer sus fondos bibliográficos y novedades, así como productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución de libros.