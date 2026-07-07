Al menos 35 detenidos en las protestas contra la cumbre de la OTAN en Turquía

En esa ciudad, la Policía intervino con dureza contra los participantes, apenas unos cientos, y detuvo a al menos 35 manifestantes, según informaron asociaciones de abogados al diario BirGün.

Las movilizaciones contra la OTAN se produjeron también en Estambul, Esmirna y Samsun, donde grupos de izquierda, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales congregaron a cientos de manifestantes para denunciar la celebración de la cumbre y reclamaron la salida de Turquía de la Alianza.

En Estambul, cientos de manifestantes se concentraron frente al Centro Cultural Atatürk, en el céntrico distrito de Taksim, y marcharon al grito de consignas como "OTAN asesina", informó el diario Cumhuriyet.

En Esmirna, la protesta fue convocada por la Coordinadora No a la OTAN y los participantes se dirigieron hacia una instalación de la Alianza Atlántica.

Los organizadores de las protestas acusaron al Gobierno turco de utilizar la seguridad de la cumbre como argumento para restringir libertades y denunciaron que la reunión de la OTAN en Ankara prepara una nueva etapa de expansión militar.

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"La cumbre de la OTAN, el instrumento sangriento del imperialismo, ha comenzado en Ankara. Utilizando la seguridad de la cumbre como pretexto, el Gobierno ha convertido el país en una prisión al aire libre", afirmaron en un comunicado leído durante la concentración en Esmirna.

Según los organizadores de las protestas, el dispositivo policial previo a la cumbre incluyó operaciones en varias provincias turcas durante los 20 días previos, con unas 600 detenciones, registros domiciliarios y restricciones a las manifestaciones públicas.

La cumbre de la OTAN, que reúne este martes y miércoles a los líderes de la Alianza en Ankara, ha estado acompañada por un amplio dispositivo de seguridad y por restricciones al derecho de reunión y manifestación en la capital turca.