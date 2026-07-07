Alemania expresa preocupación por el rearme de China y apela a la responsabilidad de Pekín

"Vemos con preocupación que las amenazas y las actividades militares de China en la región en su conjunto están aumentando", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Josef Hinterseher en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en la que subrayó que la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico son fundamentales para los intereses tanto de Alemania como de Europa.

Al referirse en concreto al lanzamiento exitoso por parte de China de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, el portavoz señaló que el Gobierno alemán observa la situación muy de cerca.

Hinterseher apeló a la "responsabilidad especial" de China en lo que respecta a la paz y la estabilidad en la región, también como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

El portavoz ministerial subrayó su preocupación por el "rearme masivo y, en parte, poco transparente" de China.

"Hemos instado repetidamente a China a que se abra a los enfoques internacionales de control de armamento y a que se comprometa en el ámbito de la reducción de riesgos, el diálogo y la transparencia. En nuestra opinión esos serían pasos importantes en esa dirección", afirmó.