Artista urbano Youngchimi sale de prisión en Puerto Rico luego de sentencia de 20 meses

A su salida del Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, municipio aledaño a San Juan, Youngchimi, cuyo nombre verdadero es Ángel Javier Avilés Monzón, aseguró que su tiempo en prisión lo ayudó a "madurar un poco" y que también lo aprovechó para componer más canciones que incluirá en un próximo disco.

"Lo que viví en verdad, como experiencia, no es la mejor tampoco ni de estar orgulloso", dijo el exponente urbano a los medios locales, mientras era acompañado de familiares y amigos.

"Venimos fuerte con todos los planes que tenía y planes nuevos. Viene música nueva. Voy a sacar un disco pronto. Ahora le voy a meter más cosas al disco", adelantó.

Entre sus planes musicales, admitió que cambiará su mensaje violento o de índole callejero en sus canciones a "hacer cosas más limpias".

Afirmó además que todos los demás presos lo trataron "bien", por lo que les deseó "larga vida para ellos y que pronto salgan para la calle".

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Youngchimi fue arrestado el 29 de diciembre de 2024 por agentes del FBI en la isla en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, por, presuntamente, poseer armas modificadas para disparar de manera automática, por lo que pudo haber enfrentado una pena máxima de 10 años de cárcel por cada cargo.

De acuerdo con documentos judiciales, el intérprete urbano mantuvo dichas armas automáticas entre el 4 de junio de 2023 y el 25 de agosto de 2024.

En febrero de este año, tras un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable por uno de los tres cargos que pesaban en su contra, Avilés Monzón aceptó responsabilidad por posesión de un arma de fuego alterada ilegalmente para disparar de forma automática.

En diciembre de 2023, Youngchimi lanzó su primer disco, 'WLGS', cuyas siglas en inglés significan "Whole Lotta Gang Shit" (Mucha Mierda Pandillera), plagado de vivencias callejeras o "malianteo" por ser los temas que el artista aseguró en una entrevista pasada con EFE puede interpretar con naturalidad.

"Mucho 'titereo', 'malianteo'. Ese es el concepto principal, movimiento calle, 'malianteo', el estilo de vida que se está viviendo", explicó Youngchimi en aquel entonces.

Esas experiencias callejeras son las que vivió en Puerto Rico, específicamente en los residenciales públicos (barriadas populares) Luis Lloréns Torres -el más grande en la isla- y Las Casas, ambos en San Juan.

El plan musical de Youngchimi, según dijo en aquel momento, es continuar el linaje del estilo callejero que implantaron en la historia del movimiento urbano Héctor 'el Father', Tempo, Ñengo Flow, Cosculluela y Anuel AA.