Ascienden a 100 los portugueses muertos tras los terremotos en Venezuela

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 100 víctimas mortales, 86 también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 3.535 muertos y 16.740 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.