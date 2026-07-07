Aumenta el acceso al aborto a través del sistema de salud en Colombia, según un informe

En 2025, el 62,9 % de las mujeres (314 casos) accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través de las EPS, un aumento significativo desde 2022, cuando fue de un 40,9 % (52 casos).

El documento, titulado 'Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento', analiza las experiencias de 2.532 mujeres, niñas y adolescentes que enfrentaron barreras para acceder a la IVE tras la sentencia de 2022 que despenalizó el aborto libre hasta la semana 24 de gestación.

A pesar de las barreras, 1.360 mujeres pudieron terminar sus embarazos de manera segura tras recibir acompañamiento de la organización.

"La mayoría de mujeres requerían acciones legales desde la mesa, pero ahora vemos que solo el 19,2 % requirió ese acompañamiento legal y podemos ver que las asesorías tuvieron un aumento", explicó durante la presentación del texto Yesenia Naranjo, una de las autoras del informe.

Pese al aumento del acceso vía EPS, el informe advierte que persisten barreras asociadas al funcionamiento del sistema de salud que, junto con obstáculos personales, afectan de manera diferente a personas de zonas rurales, comunidades étnicas y raciales, población migrante y de otras condiciones de vulnerabilidad.

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"Buscamos que sean las mujeres quienes, a partir de la información que se les suministra, sean ellas quienes se empoderen" y reclamen el derecho a la IVE, afirmó Naranjo.

De los 2.532 casos analizados, el 76 % requirieron principalmente orientación e información sobre el derecho al aborto y las rutas disponibles para acceder al servicio.

El informe "da cuenta del lugar central que la atención de casos tiene para la organización y de cómo, a partir de esta, se han impulsado transformaciones legales, políticas y culturales por el reconocimiento del derecho al aborto durante las pasadas dos décadas de trabajo", señaló la directora ejecutiva de la Mesa, Laura Castro González.

El uso de subsidios para recibir atención en instituciones prestadoras de salud (IPS), como hospitales y clínicas privados, cayó del 31 % al 1,2 % en el mismo periodo, lo que refuerza, según el informe, la tendencia hacia un acceso cada vez más canalizado por el sistema público de salud.

Además, seis mujeres solicitaron apoyo legal debido a procesos de criminalización relacionados con el aborto. Asimismo, la información muestra que el 44,9 % de las solicitudes de acceso ocurrió durante las primeras 12 semanas de gestación.

Los departamentos con el mayor número de casos atendidos fueron Bogotá (centro), Antioquia (noroeste) y Valle del Cauca (suroeste). Sin embargo, al contrastar las atenciones con el tamaño de la población, hubo mayor incidencia en Meta (centro), Guainía (este) y Guaviare (centro-sur).

Los resultados de estas dos décadas "muestran que el acceso va más allá de la garantía de los derechos reproductivos en cada caso y también contribuye a transformar las condiciones legales y políticas en las que se ejerce este derecho", afirmó la asesora jurídica y de incidencia de la organización, Sara Méndez.

Méndez agregó que el trabajo de acompañamiento también ha permitido capacitar a funcionarios públicos, fortalecer instituciones estatales y aportar al desarrollo del marco normativo y sanitario que regula el acceso al aborto en Colombia.