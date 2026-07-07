Bélgica espera que la cumbre de la OTAN sirva para demostrar la unidad de los aliados

Prévot publicó este martes una foto suya en un avión viajando a Ankara, acompañado del primer ministro belga, Bart de Wever; el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden; el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, y la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas.

"El Equipo Europa. De camino hacia la cumbre de la OTAN en Ankara", indicó Prévot.

Para el político belga, la cumbre "debe transmitir un mensaje: la OTAN sigue hablando con una sola voz", según dijo en declaraciones a la agencia Belga.

Prévot aseguró que "bajo la influencia de Estados Unidos, los países europeos están asumiendo hoy una mayor responsabilidad en su propia defensa".

Y opinó que eso "no es señal de división con Estados Unidos" sino que "por el contrario, demuestra que se está gestando una alianza más moderna y equilibrada".

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Añadió que "el mundo está cambiando, y nuestra alianza cambia con él".

Por otra parte, el ministro belga se refirió a una reunión en la que participará hoy con países socios de la OTAN en la región del Golfo: Baréin, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Aseguró, en ese contexto, que la estabilidad de esos países y la de Europa "están intrínsecamente ligadas".

"Esto va mucho más allá del estrecho de Ormuz. También concierne a la lucha contra el terrorismo, que puede desestabilizar toda la región y afectarnos también a nosotros", añadió.

Por último, Prévot subrayó el apoyo de Bélgica a Ucrania, en paralelo al aumento de la presión sobre Moscú mediante sanciones y la lucha contra la 'flota en la sombra'".