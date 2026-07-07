Canadá anuncia una nueva ayuda militar a Ucrania por unos 570 millones de euros

La Oficina del Primer Ministro canadiense informó en un comunicado de que la ayuda incluye 475 millones de dólares canadienses para la compra de munición, casi 400 millones para fabricar 35 vehículos blindados producidos en Canadá y otros 50 millones para suministrar tecnología crítica y equipos de ingeniería.

El anuncio forma parte del compromiso canadiense de aportar este año a Ucrania 2.800 millones de dólares canadienses de ayuda militar, en un momento en el que los aliados de la OTAN buscan reforzar las capacidades militares de Kiev y sostener su defensa frente a la invasión rusa.

Durante el encuentro, Carney reafirmó el apoyo de Canadá a Ucrania en la defensa de su soberanía y en la búsqueda de una paz justa y duradera, según el comunicado oficial.

El primer ministro canadiense también recordó la decisión adoptada a comienzos de año de extender hasta 2029 la Operación UNIFIER, la misión canadiense de entrenamiento y desarrollo de capacidades de las fuerzas armadas ucranianas.

Carney y Zelenski abordaron además la posibilidad de reforzar las asociaciones industriales de defensa, incluida la producción conjunta de drones, un ámbito en el que el Gobierno canadiense destacó la experiencia ucraniana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario canadiense agradeció asimismo el respaldo de Ucrania al Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, una iniciativa impulsada por Ottawa para movilizar financiación pública y privada destinada a ampliar la producción de defensa entre países aliados.

Finalmente, ambos líderes hablaron de la reconstrucción de Ucrania, en particular en los sectores de la energía y las infraestructuras, y de los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades a Rusia, incluidas las sanciones.