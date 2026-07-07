Canadá liderará un nuevo banco multilateral para financiar la industria de defensa

En un comunicado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, agradeció el apoyo de Albania, Bélgica, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Rumanía, Turquía y Ucrania a la iniciativa, impulsada por Ottawa en un momento de aumento del gasto militar entre los aliados y de creciente presión para reforzar las cadenas de suministro de defensa.

Según la Oficina del Primer Ministro canadiense, el banco tendrá su futura sede en Canadá, después de que los países participantes así lo acordaran por unanimidad durante las negociaciones celebradas en abril en Montreal, donde también se pactó la carta fundacional de la institución.

El objetivo de Ottawa es que el DSRB pueda comenzar a operar en 2027, una vez que los países participantes completen sus respectivos procesos internos de ratificación.

El nuevo banco pretende facilitar financiación a largo plazo y bajo coste para proyectos de defensa, seguridad y resiliencia, así como garantías para mejorar el acceso al capital de Gobiernos y pequeñas y medianas empresas.

Canadá sostiene que la institución no duplicará otros instrumentos nacionales o multilaterales, sino que los complementará.

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La invasión rusa de Ucrania, indicó el Gobierno canadiense, ha evidenciado la necesidad de acelerar la producción de capacidades militares y reponer arsenales dentro de la Alianza Atlántica.

"Canadá está liderando la construcción de los cimientos de nuestra seguridad colectiva", afirmó Carney, quien añadió que el banco permitirá desbloquear inversiones y fortalecer la base industrial de defensa de Canadá y sus aliados.

Ottawa destacó que el anuncio se produce después de que Canadá haya aumentado de forma sustancial su inversión militar en el último año y haya alcanzado el objetivo de la OTAN del 2 % del PIB en gasto de defensa.