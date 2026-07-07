Catar acusa a Irán de atacar a un petrolero en el estrecho de Ormuz

Así lo denunció a través de su cuenta de X el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, que consideró a Irán "plenamente responsable, desde el punto de vista jurídico, de este ataque y de los daños y consecuencias que de él se deriven".

Por su parte, la agencia británica de seguridad marítima (UKTMO) no registró impactos humanos o ambientales derivados del incidente por el momento.

Según Catar, el ataque podría haber provocado daños estructurales en el buque y fue efectuado con un proyectil no identificado.

El portavoz de Exteriores catarí consideró este hecho, que tiene lugar durante una tregua que estipula la reapertura de esta vía marítima, como "una violación grave y explícita del Derecho internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales".

Por ello, exigió "que la República Islámica de Irán cese de inmediato todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional, y que se abstenga de poner en peligro el suministro energético mundial y los recursos de los países de la región en pos de intereses particulares".

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El estrecho de Ormuz desempeña un papel clave en las principales rutas de comercio marítimo de Oriente Medio y del mundo entero. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el país persa ha empleado su cierre, total o parcial, como herramienta de presión en el conflicto.