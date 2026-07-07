Chile desarma célula del Tren de Aragua en cuatro regiones y detienen a más de 30 personas

La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó durante la madrugada operativos paralelos en la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, Maule (centro) y las sureñas La Araucanía y Los Lagos.

En total, fueron detenidos 35 ciudadanos de origen chileno y venezolanos por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita.

La investigación reveló que la red tenía el control de la venta de drogas en La Araucanía, con sustancias que entraban a Chile por la zona norte del país y hacían tránsito por la Región Metropolitana hasta ser trasladada a las regiones del sur.

"Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, es una verdadera organización criminal con diferentes estructuras y liderazgos", explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en las cárceles de Venezuela y está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

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Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

Estados Unidos clasificó el año pasado al Tren de Aragua -además de carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13- como organizaciones terroristas.