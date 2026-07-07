China destaca "consensos y avances positivos" de gira de su canciller por países nórdicos

La portavoz de Exteriores china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Wang visitó los cuatro países entre el 2 y el 7 de julio y mantuvo reuniones con sus homólogos, además de encuentros con el rey Federico X de Dinamarca, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Mao calificó la gira como un viaje para "continuar la amistad", "profundizar la confianza mutua", "ampliar la cooperación" y "aumentar los consensos", y destacó que los cuatro países figuran entre los primeros Estados europeos que reconocieron y establecieron relaciones diplomáticas con la República Popular China.

Según Mao, los cuatro países expresaron su voluntad de preservar los intercambios de alto nivel, reforzar la comunicación estratégica y ampliar la cooperación bilateral.

En el plano económico, la portavoz afirmó que China considera que la Unión Europea (UE) debe observar sus vínculos comerciales con el país asiático de forma "más completa, objetiva y positiva" y contribuir para promover una mejora de las relaciones económicas entre Pekín y Bruselas.

Mao aseguró que los países nórdicos acogieron favorablemente el refuerzo del diálogo constructivo entre China y la UE para gestionar las fricciones comerciales, buscar soluciones de beneficio mutuo y lograr "resultados sustanciales".

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Sobre Ucrania, Mao indicó que Wang defendió que Pekín apoya todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica del conflicto, hacia el cual China ha mantenido una postura ambigua desde su estallido, desde la que ha pedido respeto para la integridad territorial de los países, incluido Ucrania, y atención a las "legítimas preocupaciones de seguridad" de las partes, en referencia a Rusia.

La gira tuvo lugar después de que numerosos países europeos hayan expresado preocupaciones por el desequilibrio comercial entre la UE y China, el supuesto apoyo de Pekín a Moscú en la guerra de Ucrania, y la situación de los derechos humanos en el gigante asiático.