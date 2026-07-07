Costa Rica registra una deflación interanual de -0,32 % en junio de 2026

Según el informe del INEC, al analizar las variaciones interanuales del primer semestre, en el año 2023 el dato fue de -1,04 % ; en 2024 de -0,03 %; en 2025 de -0,22 %; y en 2026 de -0,32 %.

Además, la variación acumulada de enero a junio del 2026 llegó a 0,08 %, que es la variación positiva más baja registrada para ese mismo período en los últimos cinco años.

El reporte agrega que en junio pasado se presentó una inflación mensual de 0,71 % y que el 51 % de los bienes y servicios que conforman la medición aumentó de precio, mientras que 31 % bajó de precio y un 18 % no presentó variación con respecto al mes anterior.

Los bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en la variación mensual del índice son la gasolina, el transporte de autobús y los paquetes turísticos al extranjero, mientras que los huevos, el diésel y la pechuga de pollo figuraron entre los principales productos con efecto negativo.

Costa Rica cerró el 2025 con una inflación de - 1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantuvo lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %, que también está vigente para 2026.

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Según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y podría retornar a la meta a finales del 2026.