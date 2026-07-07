Donald Trump llega a Ankara para participar en la cumbre de líderes de la OTAN

Según medios locales, el avión presidencial del mandatario aterrizó en torno a las 13.50 hora local (10.50 GMT) en un aeropuerto militar en la capital turca, donde será recibido por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, antes de ser trasladado al complejo presidencial de Ankara donde se celebra la cumbre entre hoy y mañana.

Según informaciones de la Casa Blanca, el embajador de Estados Unidos en Ankara, Tom Barrack, y el embajador estadounidense ante la OTAN, Matt Whitaker, junto con el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, también recibirán a Trump al bajar del avión.

Es la primera vez en 17 años que un presidente de Estados Unidos visita Turquía, desde el exmandatario Barack Obama en 2009.

Según la prensa local, el hecho de que Erdogan se haya trasladado al aeropuerto es poco usual, ya que el líder turco, acusado por la oposición de gobernar de forma autoritaria, suele esperar a sus invitados de Estado en el Palacio presidencial de Ankara.

Según el canal de noticias NTV, las autoridades turcas adoptaron medidas de seguridad adicionales con motivo de la presencia de Trump en Ankara, con varias carreteras entre el aeropuerto y el hotel donde se aloja el presidente cerradas con barricadas policiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se desplegaron francotiradores en las azoteas de los edificios situados en los alrededores del hotel y cientos de policías fueron desplegados y también se observó la presencia de personal militar estadounidense en la zona.

Varios vehículos equipados con dispositivos de alta tecnología, probablemente inhibidores de señal, permanecen en las inmediaciones del hotel, señalaron las fuentes citadas por NTV.