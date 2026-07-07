Dos detenidos y varios investigados en Italia por un presunto caso de espionaje para Rusia

Los dos arrestados, entre ellos el antiguo suboficial de 59 años, están acusados de delitos de espionaje, revelación de secretos e intromisión informática, entre otros delitos, según informaron este martes los carabineros en un comunicado.

La investigación, iniciada en mayo de 2025, señala al exmiembro de los servicios de inteligencia italianos como el principal sospechoso de actuar en favor de un presunto agente ruso que contaba con inmunidad diplomática en Italia.

Según la reconstrucción, el exagente era el "único interlocutor del presunto agente ruso" y obtenía información confidencial a través de seis fuentes, entre ellas cuatro militares en activo destinados en puestos de alta sensibilidad, para después transmitirla a cambio de dinero.

Las pesquisas, basadas principalmente en escuchas, medios técnicos y labores de vigilancia y seguimiento, sostienen que el ciudadano ruso exponía sus necesidades de información en reuniones con el principal investigado, quien posteriormente le facilitaba los datos obtenidos a través de sus contactos.

En el marco de la operación, los agentes practicaron además registros personales, domiciliarios e informáticos contra los dos detenidos y otras cinco personas investigadas por presuntos delitos relacionados con la obtención y divulgación de información sensible para la seguridad del Estado, espionaje político o militar y revelación de secretos de Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de las dos medidas cautelares, los investigadores practicaron registros personales, domiciliarios e informáticos contra otras cinco personas investigadas por presuntos delitos relacionados con la obtención y divulgación de información sensible para la seguridad del Estado, espionaje político o militar y revelación de secretos de Estado.

La causa ha dado lugar a dos procedimientos penales paralelos coordinados: uno dirigido por la Fiscalía Ordinaria de Roma, que dispuso las medidas cautelares y los registros, y otro por la Fiscalía Militar de la capital italiana, detallaron los Carabineros.

Por su parte, la Fiscalía Militar ordenó también registros contra los cuatro militares en activo, investigados por presuntos delitos de revelación de secretos militares y obtención de información secreta con fines de espionaje.