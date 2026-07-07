Dos fallecidos y 16 heridos por un accidente de bus en el área metropolitana de Lisboa

El comandante de la Protección Civil de la región de Grande Lisboa, Paulo Mateus, precisó que todavía están investigando las causas del suceso, ocurrido a las 09.42 hora local (08.42 hora GMT) de hoy.
Tampoco facilitó información sobre si los fallecidos y heridos estaban dentro o fuera del vehículo.
Medios portugueses explicaron que las víctimas mortales son dos mujeres, que habrían sido atropelladas cuando esperaban en la parada del autobús.
Agualva-Cacém, ubicado en el municipio de Sintra, forma parte del área metropolitana de Lisboa.