Dos juezas del Tribunal Supremo de EEUU comparecerán en el Capitolio el 14 de julio

Se trata de la primera vez desde 2019 que los magistrados del Supremo acuden ante los miembros del Comité de Asignaciones del Congreso estadounidense.

La comparecencia se conoció a través de un anuncio de programación del presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole (republicano por Oklahoma) y fue recogida por medios estadounidenses.

El Tribunal Supremo ha pedido un aumento de más de 14 millones de dólares para el año fiscal 2027 para la seguridad de los nueve magistrados.

Por su parte, el Comité de Asignaciones contempla una financiación para el Supremo de 207 millones de dólares, casi 44 millones más que los fondos actuales.

El objetivo de esta comparecencia es que los legisladores conozcan de primera mano a qué partidas plantean los magistrados destinar los fondos públicos.

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Elena Kagan, que fue nominada por el expresidente Barack Obama, es jueza del Tribunal Supremo desde agosto de 2010 y fue la primera mujer en ejercer como Procuradora General de Estados Unidos.

Kagan suele identificarse con el sector progresista del tribunal y vota habitualmente con las otras juezas de tendencia progresista, como Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

Amy Coney Barrett, que fue nominada por el presidente Donald Trump, es magistrada del Supremo desde octubre de 2020, y fue jueza en el Séptimo Circuito de apelaciones y profesora de Derecho en la Universidad de Notre Dame.

Es una jurista de tendencia conservadora que, en las últimas decisiones del Supremo, consolidó la mayoría que eliminó el derecho federal al aborto y devolvió la potestad a los estados.