Dos muertos tras un intento de robo en un centro comercial del sur de Ecuador

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana (15:00 GMT), cuando tres sujetos armados ingresaron al establecimiento, subieron hasta el segundo piso y esperaron la salida de los guardias de seguridad de una empresa de transporte de valores.

Cuando los guardias salieron, comenzó un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, dos de los presuntos asaltantes fueron abatidos. Uno murió en el lugar y otro falleció posteriormente en el hospital público del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), adonde había sido trasladado.

El tercer sospechoso intentó huir, pero fue capturado por agentes policiales.

De acuerdo con Dennis Novillo, de la Policía Nacional del distrito Sur, los delincuentes tenían antecedentes por robo registrados en 2021 y 2023. En este momento se adelantan labores de investigación en la zona para determinar cómo pudieron ingresar armados al centro comercial.

La Policía informó además que un guardia de seguridad resultó herido durante el cruce de balas y que en la escena se levantaron 25 indicios balísticos como parte de las investigaciones.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a catalogar como "terroristas" y vincula principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.