Ecuador suma a su producción petrolera 3.181 barriles por día de nuevo pozo en Amazonía

El nuevo pozo, denominado como ACAL-245HUI, está ubicado en el campo Auca, que está en la provincia amazónica de Orellana y que mantiene una producción de 64.000 barriles diarios, de los 462.000 al día que componen la producción de petróleo de Ecuador, de acuerdo con las últimas cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

La petrolera señaló en un comunicado que el nuevo pozo registra una gravedad de 17,6 grados API, característica que define las propiedades del crudo extraído.

Además, indicó que alcanzó una "profundidad medida de 14.800 pies y contó con una sección horizontal de navegación de 2.667 pies, lo que permite optimizar el aprovechamiento del petróleo en el subsuelo y mejorar la eficiencia de su extracción".

"Para su operación, se implementó un sistema de Bombeo Electrosumergible (BES) S4000N, tecnología que permite maximizar la producción en condiciones técnicas exigentes", añadió la empresa estatal.

Petroecuador también prevé la ejecución de tres fracturas hidráulicas en el campo, que permitirán incrementar la producción en aproximadamente 1.200 barriles adicionales por día.

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El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los pilares de ingresos para la financiación del presupuesto general del Estado. EFEE