EE.UU. entregó a Teherán información sobre solicitantes de asilo iraníes, según demanda

La acusación, radicada en Washington por el Iranian American Legal Defense Fund y el Public Citizen Litigation Group, señala directamente a los secretarios de Estado, Marco Rubio; de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella.

"La ley es sumamente clara al establecer que la información contenida en las solicitudes de asilo está protegida", afirmó Michael Kirkpatrick, abogado de Public Citizen Litigation Group, en declaraciones a The Washington Post.

Kirkpatrick advirtió que es algo "potencialmente de vida o muerte" para los iraníes que solicitan asilo en Estados Unidos y luego terminan siendo deportados a Irán. La acción legal está basada en testimonios de detenidos por autoridades migratorias, agregó el letrado.

La demanda busca poner fin a esta supuesta práctica y exige la notificación por parte del Gobierno estadounidense a cualquier persona cuya información haya sido compartida con Teherán sin su consentimiento.

Una portavoz del ICE, Lauren Bis, insistió en que las acusaciones de que la agencia "compartió registros de solicitudes de asilo con el gobierno iraní son FALSAS". "ICE colabora con todos los países para obtener documentos de viaje para los detenidos", señaló Bis de acuerdo con el Post.

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Ambos países se encuentran actualmente en unas conversaciones de paz que incluyen el futuro del programa nuclear persa, en busca de un acuerdo que ponga fin definitivo a la guerra iniciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel.

Desde su regreso al poder, Trump ha recrudecido su política antimigratoria y reducido la cantidad de solicitudes de asilo aprobadas, bajo argumentos de que el sistema estaba desbordado y que en ocasiones personas abusaban de este beneficio presentando casos de dudosa veracidad, algo que muchos activistas pro-inmigrantes rechazan.

Durante el segundo mandato del republicano, Washington ha deportado a más de 100 iraníes de vuelta a su país, según cifras de organizaciones activistas que monitorean informes de deportaciones y reportes de los medios de comunicación iraníes.