El BCE pide a los bancos un plan de acción para defenderse de los nuevos modelos de IA

El BCE envió este martes una carta a los consejeros delegados de los mayores bancos de la eurozona en la que les advierte de los peligros de los nuevos modelos de IA y les pide que elaboren un plan de actuación.

Los bancos deberán enviar este plan de actuación antes del 31 de octubre de este año a los equipos de supervisión, que lo discutirán con cada banco y observarán los progresos realizados.

El BCE realizará un análisis de esos planes de actuación para ver qué se puede mejorar y transmitirá a los bancos sus conclusiones.

La propia entidad crediticia compartió el contenido de la carta, que firma la presidenta de su consejo de supervisión, la alemana Claudia Buch.

En ella, Buch expone que estos modelos avanzados de IA analizan sistemas informáticos y encuentran sus problemas, pero no solo descubren los fallos, sino que puede atacar sistemas completos.

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"Es un cambio a largo plazo en el paisaje de amenazas, no un fenómeno temporal o un riesgo vinculado a cualquier herramienta individual", dijo Buch en la misiva.

Uno de esos modelos es Claude Mytho, desarrollado por la empresa estadounidense Anthropic y que ha generado temor en el sector bancario, aunque el BCE no lo menciona explícitamente en la carta.

Por motivos de seguridad, Anthropic no ha puesto el modelo a disposición del público en general y su uso está muy restringido.

La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) elevó en junio la calificación de riesgo cibernético sistémico a "grave" desde "alto".

La JERS advierte del peligro que pueden tener los modelos avanzados de inteligencia artificial porque pueden "aumentar la rapidez, escala y sofisticación de los ciberataques".