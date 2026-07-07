El brent sube un 3 % y supera los 74 dólares después de nuevos ataques a buques en Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó exactamente un 3,01 % y registró 74,16 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, 2,17 dólares al alza en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, de 71,99 dólares.

El brent experimentó un importante repunte, tras varias sesiones de relativa estabilidad, después de que tanto Catar como Arabia Saudí acusasen hoy a Irán de llevar a cabo nuevos ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, pese a la tregua vigente que contempla la reapertura y el tránsito seguro de la vía marítima.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la más enérgica condena de Arabia Saudí por el ataque de la República Islámica de Irán contra el petrolero saudí Widian, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, y por el ataque contra el petrolero catarí Al-Rukayyat", señaló en un comunicado el Gobierno de Riad.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, consideró en una publicación de X que Irán era "plenamente responsable, desde el punto de vista jurídico" del ataque del Al-Rukayyat "y de los daños y consecuencias que de él se deriven".

El estrecho de Ormuz desempeña un papel clave en las principales rutas de comercio marítimo y antes de la guerra de Irán se movía por el alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

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Estos nuevos ataques se producen en el contexto de las negociaciones de paz en curso entre Washington y Teherán, tras la firma de un memorando inicial de entendimiento y dentro del periodo de 60 días para llegar a alcanzar un acuerdo definitivo.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada afirmó en su boletín este martes que las informaciones sobre los ataques contra buques en Ormuz "recordaron que los riesgos políticos en Oriente Medio distan mucho de estar resueltos por completo".

En este sentido, comentó que los inversores siguen cautelosos "por la escasez de petróleo y la esperada compra de crudo para reabastecer las reservas de emergencia", si bien aseguró que las perspectivas a corto plazo "comienzan a ser algo más positivas" para el oro negro.