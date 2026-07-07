El Canal de Panamá anticipa reducción de calado, no de tránsitos, para enfrentar a El Niño

"Estamos anticipando que para el verano de 2027, entiéndase de abril-mayo, llegaremos a un calado de 44 pies basado en el nivel de tránsito que estamos viendo y los pronósticos de lluvia. No estamos previendo reducción de tránsito", dijo Espino de Marotta en una conferencia de prensa.

El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico y por donde pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, es el único de agua dulce del mundo. Se alimenta de los lagos artificiales Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que además surten a más de la mitad de los poco más de cuatro millones de habitantes que tiene el país centroamericano.

La ampliación en servicio desde junio de 2026 ofrece un calado - la parte sumergida del barco - de 50 pies o 15,24 metros como máximo. Desde el pasado 3 de julio se redujo a 49,5 pies o 15,09 metros, y a partir del próximo 24 de julio será de 49 pies o 14,94 metros.

"Estamos implementando (medidas) desde más temprano" que en 2023, cuando la vía vivió una gran crisis hídrica a causa del El Niño, "para tratar de minimizar el impacto a nuestros clientes", sostuvo la actual subadministradora, quien asumirá como administradora de la Autoridad del Canal de Panamá en septiembre próximo.

En 2023, cuando Panamá sufrió una sequía estacional más prolongada de lo habitual y potenciada por El Niño, el Canal redujo paulatinamente el calado llegando a 44 pies o 13,41 en la neopanamax, una medida que junto con la reducción de tránsitos diarios (hasta 22 en noviembre de ese año cuando lo normal son 35 a 36), se prolongó un año.

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El inicio de una crisis hídrica ya se siente: en junio pasado en Panamá llovió "un 17 % por debajo del promedio", lo que hace temer que la situación llegue a ser "peor" que en 2023, razón por la cual el Canal toma ahora "medidas más agresivas de conservación de agua para poder mitigar".

La consecuencia de reducir el calado es que el barco debe cruzar con menos carga, lo que para el Canal significa menos ganancias porque cobra en relación al tonelaje.

"Estamos analizando el impacto" de las restricciones de calado en las cuentas del Canal "para poder presentar el presupuesto (del año fiscal 2027) ante la Junta Directiva, ante Gabinete (de Gobierno) y eventualmente a la Asamblea" Nacional, los entes públicos que deben por ley dar el visto bueno, dijo Espino de Marotta.

La administradora designada recalcó que la frecuencia cada vez más común de la crisis hídrica vinculada al cambio climático, hace más relevante aún el proyecto de construcción de un tercer embalse, conocido como Río Indio.

"Esa presa va a tomar unos cuatro años" para su construcción y es un proyecto "crítico para el país, porque de los lagos del Canal no solo se surten los tránsitos (de buques), sino también el consumo de la población. Y recordemos que la única razón por la que el Canal tuvo que reducir tránsitos en el 2023 fue para no impactar el consumo de agua potable de la población", agregó.