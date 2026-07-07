El crudo de Texas sube a 69,18 dólares impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 63 céntimos de dólar respecto al cierre anterior.

Los ataques ponen de manifiesto la fragilidad del acuerdo de paz provisional de dos meses entre Estados Unidos e Irán mientras negocian el fin definitivo del conflicto.

Irán disparó al menos dos misiles contra buques que navegaban por Ormuz el lunes por la noche, recogen hoy Axios y The Wall Street Journal.

Pese a que los barcos sufrieron daños considerables en el ataque, no hubo víctimas, de acuerdo con la prensa.

Irán anunció la reapertura del tráfico marítimo por el estratégico paso de Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben hacerlo con su permiso por las rutas establecidas por Teherán.

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En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz.

"Fuera del ámbito geopolítico, los líderes de la OPEP+ anunciaron un aumento en los objetivos de cuotas de producción destinados a ayudar a restaurar el almacenamiento global tras la importante reducción de las reservas comerciales y de emergencia. De cara al futuro, el WTI muestra signos de estabilización cerca de los 70 dólares, pero aún no se ha consolidado", indica hoy Tom Essaye en su informe Sevens Report.