El líder populista británico Nigel Farage dimite como diputado y optará a la reelección

"Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial", dijo hoy en una rueda de prensa el político, de 62 años, para después añadir que se presentará a la reelección y "luchará para ganar y continuar la revolución política" iniciada por su partido.

Farage aseguró que quería dejar su futuro político en manos de la gente de su circunscripción y no de los medios de comunicación, después de que se revelase este domingo que no declaró ante el Parlamento una serie de donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos, lo que podría incurrir en una infracción de las normas de la Cámara.

Tras las peticiones formales de algunos partidos de abrir una investigación parlamentaria sobre este asunto, Farage insistió: "No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera".

Según publicó el diario The Sunday Times, Cottrell, que cumplió ocho meses de condena en EE.UU. por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, proporcionó apoyo financiero y en especie a Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024.

Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección.

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En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras (351 euros o 401 dólares) percibidos en ese periodo, salvo cuando esos presentes "no pudieran razonablemente considerarse" vinculados a su actividad política.

A la luz de estas informaciones, Farage denunció un "acoso" mediático de la prensa durante años tanto a título personal como a sus allegados: "No toleraré que intimidéis a mi familia. No toleraré que se revele la dirección de dónde viven. No toleraré que ningún familiar esté en peligro por lo que decido hacer en mi vida pública. Os preguntaréis... ¿estoy enfadado? Bueno, no estado tan enfadado en mi vida".