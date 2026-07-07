El ministro de Agricultura de los talibanes visita la India en busca de acuerdos agrícolas

"Mawlawi Attaullah Omari, ministro interino de Agricultura, Riego y Ganadería del Emirato Islámico de Afganistán, ha partido hacia la India al frente de una delegación oficial con el objetivo de ampliar la cooperación bilateral con dicho país en los sectores de la agricultura y la ganadería", informó la cartera en X.

Una fuente india familiarizada con la visita dijo a EFE que Omari "se reunirá con sus homólogos indios y con miembros de la comunidad empresarial de la India para abordar la cooperación en agricultura, riego, inversión y otras áreas de interés mutuo".

No se conoce la agenda oficial del viaje ni su duración.

La visita se produce en un momento en que el Gobierno de facto talibán continúa buscando colaborar con países de la región en materia económica y técnica, al tiempo que Afganistán atraviesa una fuerte crisis económica y humanitaria.

Si bien la India no reconoce formalmente al régimen talibán, Nueva Delhi y Kabul se han ido acercando en los últimos meses. A finales de 2025, la India recibió en visitas separadas a los ministros talibanes de Exteriores, Salud Pública, Industria y Comercio.