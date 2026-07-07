El misil estratégico lanzado desde un submarino chino cayó cerca de Nauru, según Taipéi

En un mensaje difundido el lunes en su cuenta oficial de X, el funcionario taiwanés sostuvo que el proyectil probado por Pekín era un JL-2, un misil balístico lanzado desde submarino (SLBM, en inglés) con un alcance estimado superior a los 8.000 kilómetros.

Wu acompañó su mensaje con un gráfico de la supuesta trayectoria del misil, que habría sido disparado desde el mar de China meridional y habría sobrevolado el norte de Filipinas antes de caer en el Pacífico central, al sureste de Nauru.

Pekín no ha confirmado esos detalles, que tampoco han sido verificados de forma independiente.

"(El lanzamiento) es una provocación que desestabiliza el Indopacífico. China acaba de demostrar una vez más que es un matón del vecindario", escribió Wu.

Estas palabras llegaron horas después de que la agencia estatal Xinhua informara de que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) había lanzado "con éxito" un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas internacionales del Pacífico.

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Según Xinhua, el proyectil, dotado de una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista.

La agencia precisó que el ensayo, efectuado a las 12:01 hora local (04:01 GMT), formaba parte del plan anual de adiestramiento militar y que China lo había notificado con antelación a los "países pertinentes".

El comunicado oficial no detalló el modelo del misil, el punto exacto del impacto ni la clase del submarino, que correspondería al Tipo 094, la única clase de sumergibles de propulsión nuclear con capacidad para lanzar misiles balísticos en servicio activo en China.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trataría de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982, y la primera de la que se tiene constancia realizada desde un sumergible de propulsión nuclear, pieza clave de la arquitectura de disuasión del país.

El ensayo se produjo en un momento de creciente actividad militar china en el Pacífico occidental y coincidió con el inicio de las maniobras navales conjuntas de China y Rusia 'Joint Sea-2026', que se prolongarán hasta el 13 de julio en el mar Amarillo, frente a las costas de Qingdao.