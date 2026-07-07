El parque Ghibli de Nagoya cobra vida con el estreno de un corto y una nueva exposición

Tras años trabajando en la composición visual de la animación a través del estudio galardonado con el Premio Princesa de Asturias 2026 de Comunicación y Humanidades, Hayao Miyazaki ha creado 31 escenarios dentro de cajas hechas completamente de papel, en los que sitúa a personajes desde Nausicaa del Valle del Viento (1984) hasta El chico y la garza (2023), para crear escenas a las que da una nueva vida.

Hay desde espacios estrechos a otros más amplios, algunos con multitud de personajes y otros prácticamente vacíos, con una variedad de entornos con la que, según explicó este martes su hijo Goro en una rueda de prensa, busca que el público experimente "esa maravillosa sensación tridimensional".

La altura en la que decidieron colocar las cajas panorámicas, elaboradas durante tres años y medio, está pensada para que los niños pequeños puedan verlas. "Lo verdaderamente divertido es meter la cabeza en esa ventanita. Si lo haces, el espacio se expande ante tus ojos de una forma increíble, así que mi deseo es que los adultos hagan el esfuerzo de agacharse unas 30 veces", expresó Goro.

A pesar de inspirarse en sus propias producciones, Miyazaki ha sorprendido con novedades en sus creaciones, al incluir un nuevo ogro en la caja de 'El viaje de Chihiro' (2001), sin intentar replicar la película exactamente como la hizo entonces.

"En lugar de limitarse a recrear el universo de la película, lo que hace es plasmar libremente lo que a él le parece divertido dibujar hoy en día, o lo que piensa que podría hacer felices a los niños. Lo va integrando todo sin ningún reparo. No está hecho bajo un molde rígido, sino con total libertad", aclaró Goro.

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Miyazaki "probablemente sentía el deseo de dejar su huella de alguna manera" en el parque Ghibli, sostuvo su hijo antes de recordar que su padre, de 85 años, no estuvo involucrado en la construcción del complejo temático. La sala de la exposición, según apuntó, se inspira en un "pasillo del tiempo" lleno de puertas del director y productor tokiota.

El parque Ghibli, que fusiona naturaleza con decorados a tamaño real divididos en cinco áreas en una extensión de 200 hectáreas dentro del Parque Conmemorativo de la Exposición 2005 de Aichi, cobra vida a partir de este miércoles en el corto 'Una noche en el Valle de las Brujas', producido por Goro Miyazaki y dirigido junto a Akihiko Yamashita.

Un "chico nuevo", llamado Jesse, empieza a trabajar en este parque, pero le sorprenden "fenómenos extraños" que acabarán por mostrarle una cara mágica de este lugar, con edificios que se mueven y con los que llega a interactuar, lo que le llevará a divertirse en su primer turno nocturno laboral.

Por su parte, Yamashita, que retó al público a buscar personajes de anteriores producciones que aparecen en el corto, admitió que desde el principio pensaron en una obra que la gente deseara ver muchas veces. "Queríamos diseñarla de modo que no aburra, que cuando pienses que ya ha terminado te quedes con ganas de ver qué pasa después", añadió.

Goro afirmó que lo "crucial" para él es que el parque Ghibli perdure durante décadas y, para ello, su trabajo consiste en "mantener la calidad para que pueda continuar a largo plazo", poniendo por encima la calidad a la cantidad. "Si junto a eso podemos contribuir al turismo y a la economía local, sería algo maravilloso", concluyó.

En este contexto, el parque ha renovado la exposición permanente 'Everything Ghibli!', abierta al público desde la apertura y que reúne carteles de las películas, carátulas de discos y libros de las producciones de Toshio Suzuki, cofundador y expresidente del estudio.