El primer ministro etíope acusa a fuerzas de Tigré de actos que podrían reanudar la guerra

"En la actualidad, fuerzas en Tigré están llevando a cabo provocaciones diarias que podrían desencadenar nuevos enfrentamientos y una reanudación de la guerra", afirmó Abiy ante la Cámara de Representantes Populares, la Cámara Baja del Parlamento nacional, en respuesta a preguntas de los legisladores sobre el desempeño del Ejecutivo.

El primer ministro lanzó este mensaje después del estallido de enfrentamientos el pasado enero entre fuerzas del Gobierno federal y facciones del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

La escalada avivó los temores a una nueva guerra en la región, después del devastador conflicto que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a rebeldes del FPLT contra el Ejército etíope y a la que puso fin el Acuerdo de Pretoria, un pacto de paz firmado en la capital sudafricana.

"Aunque el Acuerdo de Paz de Pretoria ha traído muchos beneficios, hay fuerzas que están descontentas y cuestionan por qué se aceptó el acuerdo. Más allá del FPLT, existen actores que creen que la destrucción en Tigré debería haber continuado", subrayó Abiy, al destacar que "ha habido intentos de cooperación" entre estos grupos.

Aunque el dirigente no dio más detalles, Etiopía acusó el año pasado a la vecina Eritrea -que apoyó a las fuerzas del Gobierno etíope durante la citada guerra- de preparar ahora una nueva ofensiva contra el país mediante una alianza con el FPLT, algo que los rebeldes han negado.

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Abiy lamentó también el reclutamiento "a la fuerza" por parte del FPLT de "muchos jóvenes tigrinos" que estarían siendo "enviados a combatir en la guerra que se libra actualmente en Sudán", entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El primer ministro etíope se refirió así al reclutamiento forzoso impuesto a principios de junio por las autoridades de Tigré, que fue tildado de "explotación laboral y crimen de guerra" por la Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC, en inglés), organismo que trabaja de manera autónoma pero cuyo jefe es designado por el Parlamento.

Las fricciones entre Adís Abeba y el FLPT se han recrudecido después de más de tres años de la firma del cese de hostilidades en un pacto que puso fin a una contienda que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.