El primer ministro irlandés urge a sus socios UE a "hacer más" para presionar a Israel

"A muchos en Europa nos provoca una profunda y justificada tristeza e ira que Europa no haya hecho lo suficiente para presionar a Israel a la luz de sus escandalosas acciones", dijo Martin ante el hemiciclo del Parlamento Europeo durante la presentación de las prioridades de su país al frente del Consejo de la Unión Europea, la presidencia semestral que comenzó el pasado 1 de julio.

"Respeto y entiendo que es un tema complicado para muchos países y que está poniendo a prueba conexiones y políticas establecidas durante mucho tiempo. Pero simplemente debemos hacer más", urgió el primer ministro irlandés.

Ante los eurodiputados, Martin tildó las acciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu de "cada vez más extremas" y subrayó que "no hay valores democráticos o humanitarios que sean lo suficientemente flexibles para justificar la escala de muerte, destrucción y desplazamientos" que se han vivido en Palestina.

Diferentes Estados miembros han solicitado a la UE reaccionar ante el comportamiento de Israel en Palestina imponiendo sanciones comerciales; las ideas varían desde suspender el acuerdo de asociación con ese país -lo cual requiere unanimidad- o las ventajas comerciales relacionadas -solo una mayoría cualificada-, hasta prohibir la entrada de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales.

España, Irlanda y Noruega fueron los tres países que reconocieron de forma oficial a Palestina como Estado en mayo de 2024 en una iniciativa conjunta.