El recubrimiento artístico efímero del Pont Neuf de París fue más visitado que el Louvre

En un comunicado emitido este martes, los responsables de la obra, que simula una caverna mediante un hinchable de telas y lonas, contabilizaron al menos 535.000 visitantes durante las dos semanas que esta se mantuvo abierta y de libre acceso al público.

La caverna conmemora el 40 aniversario de 'The Pont Neuf Wrapped' (El Pont Neuf Envuelto), una emblemática intervención realizada por Christo y Jeanne-Claude en 1985 sobre el mismo puente.

Según una estimación de la oficina de turismo de París, al menos 6.4 millones de personas vieron la obra de JR, lo cual supera a los 6 millones que vieron la última obra de este tipo en la ciudad, cuando la fundación Christo y Jeanne-Claude cubrió con lonas el Arco del Triunfo en 2021.

En lo que respecta a los visitantes, los argentinos fueron quienes más visitaron el puente respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento del 54.7 %, seguidos de los canadienses, con un 23.3 %; y de los neerlandeses, con un 17.5 %.

En el comunicado también subrayaron que "las cifras de 'La Caverne du Pont Neuf' son aún más significativas si se tiene en cuenta que el periodo de medición se vio marcado por veintiún días de ola de calor, que llevó a los vecinos a quedarse en casa y a una parte importante de turistas a cancelar sus estancias en París".

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La inauguración de la caverna estaba originalmente prevista para el pasado 6 de junio, pero esta se pospuso al miércoles 15 tras haber sufrido importantes daños durante "un evento meteorológico excepcional".

los organizadores constataron un aumento en el que los argentinos ocuparon una posición destacada: un 54.7 % más visitaron el puente que en el mismo periodo del año anterior

La obra será completamente desmantelada el próximo lunes, 13 de julio, y el 90 % de sus materiales "serán reutilizados".

En este sentido, apuntaron que las placas de acero reciclado empleadas en su construcción serán refundidas; y que sus telas exteriores tendrán "una segunda vida" basada en los mismos principios de "conexión, refugio e inspiración" que la obra ha generado.

A esto, añadieron que el coste total de la obra fue de en torno a 11.5 millones de euros, que se financiaron íntegramente con capital privado.