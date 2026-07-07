El suajili, la lengua africana que viajó de la costa del Índico a la diplomacia global

El suajili -o kiswahili, como se denomina en la propia lengua- cuenta con más de 200 millones de hablantes y es idioma oficial en Kenia, Tanzania y Ruanda, aunque también se usa en países como Uganda, Burundi y República Democrática del Congo (RDC).

La Unión Africana (UA) calificó este martes el suajili como "un poderoso símbolo del rico patrimonio cultural de África" que se ha consolidado como lengua de integración regional, diplomacia, cultura, educación y tecnología.

Bajo el lema "Kiswahili para la paz, la solidaridad y la diplomacia económica global", la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha organizado en su sede en París debates para conmemorar la quinta edición del Día Mundial de la Lengua Kiswahili.

El suajili surgió como una lengua bantú en la costa oriental africana, en un espacio que durante siglos conectó a comunidades africanas con comerciantes árabes, persas, indios y europeos.

El término "swahili" procede del árabe sawahil, que significa "costas", aunque la lengua pertenece a la familia bantú y no al árabe, pese a la influencia que recibió por los contactos comerciales y religiosos del océano Índico.

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La cadena británica BBC, en su serie histórica "The Story of Africa", describe a los suajilis como pueblos costeros extendidos históricamente desde Mogadiscio, capital de Somalia, hasta el río Rovuma, en Mozambique, unidos por una lengua compartida y una cultura urbana de fusión africana y árabe.

Según la Unesco, el 7 de julio se eligió como Día Mundial de la Lengua Kiswahili porque el 7 de julio de 1954 la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU), liderada por Julius Nyerere (primer presidente tanzano, activista anticolonial y revolucionario), adoptó el kiswahili como lengua de unidad en la lucha por la independencia.

De acuerdo con la historiadora Morgan J. Robinson, de la Mississippi State University (EE.UU.), el idioma pasó de ser lengua de administración colonial a instrumento del nacionalismo anticolonial y, después, de la construcción del Estado poscolonial.

Esa dimensión política explica por qué esta lengua conserva hoy una carga simbólica asociada a la idea de unidad africana.

La Conferencia General de la Unesco aprobó en 2021 la proclamación del 7 de julio como Día Mundial de la Lengua Kiswahili; y en noviembre de 2025 lo reconoció como séptima lengua de su Conferencia General, junto al árabe, chino, inglés, francés, ruso y español.

El kiswahili es también lengua oficial o de trabajo de la UA, la Comunidad de África Oriental (EAC) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), y Naciones Unidas cuenta con un servicio de noticias en esa lengua.

En 2025, la Unesco publicó un diccionario de inteligencia artificial (IA) inglés-kiswahili para traducir y explicar conceptos básicos de esta tecnología.

La herramienta incluye 109 términos en inglés y kiswahili, con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes, docentes, investigadores, responsables políticos e innovadores a conceptos tecnológicos en esta lengua africana.

La secretaria ejecutiva de la Comisión del Kiswahili de África Oriental, Caroline Asiimwe, que participó en el equipo de expertos de la Unesco, defendió recientemente que la iniciativa va más allá de un glosario tradicional.

"Los diccionarios tradicionales recogen una lengua estática. Este diccionario de inteligencia artificial es una herramienta dinámica y viva", afirmó Asiimwe.

Para la experta, el suajili debe estar "en la primera línea de la transformación digital global" y contribuir a que las voces africanas participen en igualdad de condiciones en la construcción del futuro tecnológico.

En un mundo donde muchas lenguas africanas siguen marginadas en la ciencia, la diplomacia y la tecnología, el kiswahili se ha convertido en una excepción simbólica: un idioma que recuerda que África también puede hablar al mundo en sus propios términos.