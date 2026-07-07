Erdogan y Carney lanzan negociaciones para un acuerdo de libre comercio

La Oficina del Primer Ministro canadiense informó en un comunicado de que ambos líderes expresaron su interés en profundizar la cooperación bilateral en defensa, minerales críticos, energía y tecnologías avanzadas, así como en el sector aeroespacial.

Ottawa señaló que un futuro acuerdo comercial amplio entre Canadá y Turquía busca abrir nuevas oportunidades para empresas, trabajadores e inversores de ambos países. El comercio bilateral de mercancías alcanzó los 4.300 millones de dólares canadienses (unos 3.000 millones de dólares estadounidenses o 2.650 millones de euros) en 2025, de acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno canadiense.

El encuentro se produjo en el contexto de la cumbre de la OTAN que Turquía acoge este año y en la que los aliados analizan el refuerzo de la capacidad industrial de defensa, la disuasión colectiva y el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

Los dos dirigentes también abordaron el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB, por sus siglas en inglés), una iniciativa que, según Ottawa, puede contribuir a reforzar la capacidad industrial y la resiliencia de los aliados. Carney agradeció el respaldo de Turquía a ese instrumento.

En el plano internacional, Carney y Erdogan trataron la situación en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. El primer ministro canadiense destacó las iniciativas diplomáticas turcas, incluida la facilitación del diálogo, la asistencia humanitaria y el intercambio de prisioneros.

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La apertura de las conversaciones comerciales supone un nuevo paso en el acercamiento económico entre ambos países después de que, a principios de junio, los titulares de Comercio de Turquía y Canadá, Ömer Bolat y Maninder Sidhu, anunciaran el inicio de contactos exploratorios para un acuerdo comercial amplio.

Según un comunicado conjunto difundido por la Oficina del Primer ministro canadiense, los equipos técnicos de los dos países trabajarán en los próximos meses para definir el alcance y los objetivos del acuerdo, así como para preparar la primera ronda de negociaciones.