España participa en un proyecto del Airbus A400M anunciado en cumbre de la OTAN

Este primer anuncio hecho en el foro, indicó Rutte, tiene que ver con las plataformas que permiten el reabastecimiento en vuelo y el traslado rápido de equipos a través de la Alianza.

En el proyecto sobre este avión militar de transporte y reabastecimiento están presentes también Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y el Reino Unido.

"Se trata de poder aéreo, elemento esencial para reforzar nuestra disuasión y defensa en la actualidad", señaló el secretario general en su intervención en el acto de apertura del foro industrial, que precede la cumbre de líderes de la OTAN que tendrá lugar entre hoy y el miércoles en Ankara.

Por otra parte, Rutte dijo que un grupo de aliados han anunciado oficialmente la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo.

"Los aliados ponen en marcha un nuevo proyecto multinacional centrado en el Airbus A400M. Se trata de una capacidad de transporte aéreo estratégico de primer nivel mundial. El A330 MRTT y el A400M dotarán a la Alianza de dos flotas multinacionales de gran capacidad", dijo Rutte al inicio del foro.

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El jefe de la OTAN consideró que el anuncio, "fruto de la colaboración en el seno de la OTAN, constituye (...) un excelente ejemplo de cooperación y acción multinacional".

Señaló también que las plataformas de Airbus "se sustentan en un sólido liderazgo industrial europeo y en una estrecha cooperación entre la OTAN y la UE".

Además, dijo, "gracias a las aportaciones de socios industriales estadounidenses, mantienen el poder aéreo de la Alianza fuerte, creíble y preparado para las próximas décadas".

Sobre la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo, el secretario general de la OTAN señaló que es algo que "nos acerca un paso más a completar la flota de 12 aviones MRTT".

En la iniciativa Airbus MRTT participan Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia.

Rutte había dicho, con vistas a la cumbre de Ankara, que confía en que los aliados presenten planes "concretos" y "creíbles" para invertir el prometido 5 % de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la Alianza con Estados Unidos.