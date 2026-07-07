España se une al programa de vigilancia desde el espacio de la OTAN

"El buque de insignia de la OTAN para el espionaje desde el espacio se llama Vigilancia Continua de la Alianza desde el Espacio, APSS; se lanzó hace dos años en la cumbre de Washington", recordó Shekerinska en el Foro de Defensa que se celebra en la primera jornada de la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara.

"Hoy, España se convierte en el país decimonoveno que se une a la iniciativa" y "contribuirá a mejorar la vigilancia costera mediante las imágenes de sus satélites sobre el Atlántico", agregó la alta funcionaria de la Alianza.

La iniciativa, desarrollada a partir de 2022 y declarada operativa en diciembre pasado, integra numerosos sistemas de observación desde satélites con infraestructuras digitales e integración de datos para facilitar una vigilancia de gran alcance.

"El espacio ya no es la frontera distante que era antes. Es parte de nuestra infraestructura crítica, de la que depende gran parte de nuestra economía, pero también es esencial para nuestra seguridad. Nuestros ejércitos no podrían funcionar correctamente hoy sin capacidades basadas en el espacio", subrayó Shekerinska.

"La tecnología espacial se ha vuelto más barata y los costes de lanzamiento se han reducido de forma significativa. En consecuencia, más países invierten en sus propios satélites", añadió.

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Entre estos países está Turquía, que ha anunciado un ambicioso plan para desarrollar dos satélites más de alta resolución, que construirá en el país el instituto público Tübitak por 300 millones de dólares, indicó la diplomática.

Además, la empresa turca Aselsan ha firmado contratos con el Gobierno turco para desarrollar satélites de baja órbita y sistemas de comunicación militar, además de un sistema de radar de advertencia temprana, sumando un volumen total de 350 millones de dólares, concluyó.