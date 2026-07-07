Estonia y Ucrania firman un "acuerdo histórico" de cooperación en drones

"Hoy firmamos un acuerdo histórico de drones. Es un gran paso adelante en la cooperación de defensa entre Estonia y Ucrania", indicó Michal en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Sobre el acuerdo, que hasta ahora Kiev sólo ha suscrito con sus aliados más cercanos y que pondrá a disposición de las empresas de Estonia la tecnología ucraniana en materia de drones, Michal dijo que "fortalece la defensa de Estonia".

"Crea nuevas oportunidades para nuestra defensa de industria e incluso nos ayuda a apoyar más a Ucrania", subrayó.

El primer ministro estonio señaló que "Ucrania ya no es sólo un receptor de seguridad, se está transformando en un proveedor de seguridad para Europa".

El documento firmado forma parte del programa 'Drone deal' ('Acuerdo de drones'), a través del cual Kiev y sus aliados establecen una cooperación a largo plazo, con objetivos como exportar tecnologías militares ucranianas, además de incluir la fabricación conjunta de armamento y el intercambio de experiencia en defensa.

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Michal acompañó la publicación del mensaje sobre el acuerdo con imágenes de un encuentro con Zelenski en Ankara durante el Foro de la Industria de Defensa de la cumbre de la OTAN, una cita de alto nivel de la Alianza Atlántica sobre producción, inversión, innovación en la industria de defensa.

El pasado 9 de junio, el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, se sumó en Tallin al 'Acuerdo de drones' tras reunirse ese día con el jefe de Estado ucraniano.

Mientras que el 13 de mayo, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, fue el primer líder báltico que suscribió un acuerdo de este tipo con Kiev.