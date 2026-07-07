Eurodiputada franco-palestina Hassan,juzgada en París por presunta apología del terrorismo

"En dos años, es el décimosexto procedimiento judicial iniciado contra Rima Hassan. ¡13 ya han sido archivados! La solidaridad con el pueblo palestino no es un crimen. Rima Hassan debe ser absuelta", apeló en un mensaje en redes el líder del LFI y candidato a las presidenciales de 2027, Jean-Luc Mélenchon.

Arropada por centenas de personas, que se reunieron a las puertas del Tribunal Correccional de París, la jurista ha tenido que responder ante los jueces a un tuit que publicó el pasado 26 de marzo en el que recuperaba una frase de Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que dejó 26 muertos.

Okamoto es el único superviviente de los tres autores de esa masacre perpetrada en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

En su tuit, que iba acompañado de banderas japonesas y palestinas, Hassan, de 34 años, recuperaba una frase de Okamoto: "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber".

La publicación, denunciada ante la Fiscalía por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y posteriormente por la Organización Judía Europea (EJO) y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo), provocó el arresto, durante unas horas, de la europarlamentaria, lo que fue denunciado como una detención "ilegal" debido a su calidad de diputada.

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Hassan se crío en campo de refugiados palestinos en Siria y llegó a Francia cuando tenía 9 años.

Tras estudiar Derecho y especializarse en Derecho Internacional Público en la Universidad Panthéon-Sorbonne, fundó en 2019 el Observatorio de Campamentos de Refugiados.

Durante algo menos de un año, asesoró a la multinacional de productos cosméticos L'Óreal sobre las políticas de integración laboral de personas refugiadas dentro de la empresa, relación que se rompió a finales de 2023 tras los ataques de Hamás a Israel.

Forbes la incluyó en 2023 en su lista de las 40 mujeres más influyentes de Francia.

Desde su elección como eurodiputada por el LFI en 2024, se ha convertido en uno de los rostros más críticos con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.