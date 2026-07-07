Fondo soberano noruego establece alianza con firma de inversión Asna Partners en EE.UU.

Berlín, 7 jul (EFE).- El Fondo Global de Pensiones del Estado noruego, que coloca los ingresos del gas y del petróleo de este país nórdico en el extranjero y es considerado el mayor fondo soberano del mundo, ha establecido una alianza con la firma de inversión inmobiliaria estadounidense Asna Partneras en la que invertirá 500 millones de dólares y tendrá una participación del 49 %.