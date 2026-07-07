Francia se ofrece a ayudar a Siria a convertirse en nodo regional para energía y logística

Macron participó junto al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, en un foro económico en la capital siria, en el que ambos defendieron una nueva etapa de cooperación económica y atracción de inversiones tras la caída del régimen de Bachar al Asad, resultado de una ofensiva encabezada por el propio Al Sharaa en diciembre de 2024.

El presidente francés remarcó el interés de Francia en mantener e impulsar su apoyo para el desarrollo de Siria a través de una "asociación con efecto duradero" y "la construcción de ese nodo regional de corredores energéticos".

Para ello, Macron, cuya visita a Siria es la primera de un líder de la UE desde el derrocamiento de Al Asad, sostuvo que la estabilización y reconstrucción del país deben generar oportunidades de empleo tanto para desplazados internos como refugiados en el extranjero.

"Es igualmente hacer de Siria, con el tiempo, un nodo regional", afirmó al señalar que el país puede convertirse en un espacio donde se "desarrollen estrategias de largo plazo, nuevas cadenas logísticas y rutas energéticas que contribuyan a reducir los riesgos que afectan actualmente al funcionamiento de Oriente Medio".

En ese contexto, aludió a las tensiones registradas en el estrecho de Ormuz como ejemplo de la necesidad de diversificar las rutas comerciales y energéticas, una circunstancia que, dijo, abre oportunidades para empresas e inversores franceses.

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Antes de participar en este foro, hubo dos explosiones cerca del hotel donde se aloja Macron -sin que ningún autor las haya reivindicado aún- que provocaron al menos 18 heridos.

El presidente francés destacó el compromiso de Francia y de la Unión Europea con el levantamiento progresivo de las sanciones contra Siria y recordó que París fue uno de los primeros gobiernos en impulsar ese proceso, además de intentar convencer a otros socios, entre ellos Estados Unidos, para avanzar en esa dirección.

Asimismo, insistió en que la prioridad pasa por generar un "impulso de confianza" que permita atraer inversiones internacionales mediante un sistema financiero transparente y fiable.

En ese sentido, ofreció la cooperación de expertos franceses para apoyar la reforma del sistema bancario sirio, colaborar con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reforzar la cooperación con el Banco Central sirio y avanzar en la reestructuración de la deuda junto con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

Según Macron, ese marco permitirá consolidar la estabilización del país y sentar las bases para una colaboración duradera que favorezca la creación de nuevos corredores energéticos y de conectividad regional.

Por su parte, Al Sharaa presentó a Siria como un país decidido a recuperar su papel económico gracias a su posición geográfica entre el Mediterráneo, el golfo Pérsico e Irak.

El mandatario afirmó que la reciente crisis en Ormuz puso de relieve el valor estratégico de contar con rutas marítimas seguras y sostuvo que Siria ha recuperado su relevancia como centro neurálgico para el comercio internacional.

"Queremos que Francia sea nuestro principal socio en este proyecto", aseguró.

Asimismo, recordó que el grupo naviero francés CMA CGM firmó hace 14 meses un contrato para desarrollar el puerto de Latakia con una inversión de 230 millones de euros y posteriormente decidió ampliar el proyecto con otros 200 millones para incrementar la capacidad de la terminal hasta 625.000 contenedores antes de finales de este año.

Al Sharaa también expuso una amplia hoja de ruta para la reconstrucción que incluye la modernización de puertos, aeropuertos, navegación aérea, redes de electricidad y agua, exploración de recursos energéticos, digitalización de servicios públicos e impulso a las ciudades industriales.

Además, aseguró que su Gobierno trabaja en una reforma bancaria y regulatoria para reconectar el sistema financiero sirio con los mercados internacionales y facilitar la actividad de los inversores extranjeros mediante un entorno "seguro y transparente", al tiempo que definió la alianza con Francia como un modelo para las futuras relaciones de Siria con Europa.