FundéuRAE: "alta costura", con minúsculas

Sin embargo, a veces se encuentran en los medios de comunicación frases como "La Alta Costura se distingue por la singularidad de las prendas que luego se elaboran a medida", "Confirma que también es un icono de la Alta Costura" o "La española que ha revolucionado la Alta Costura contemporánea".

El "Diccionario de la lengua española" recoge la construcción "alta costura" con el sentido de 'moda realizada por un diseñador de renombre'. Como se aprecia en esta obra, lo adecuado es que vaya con minúsculas, salvo que forme parte de un nombre propio, como en "Federación de la Alta Costura y de la Moda".

Así las cosas, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido escribir "La alta costura se distingue por la singularidad de las prendas que luego se elaboran a medida", "Confirma que también es un icono de la alta costura" y "La española que ha revolucionado la alta costura contemporánea".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.