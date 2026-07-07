Gobierno de Chile dice que concierto de BTS puede realizarse si productora cumple

"Si la productora nos presenta nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional", dijo a la prensa la ministra del Deporte, Natalia Duco, en La Moneda (sede de Gobierno).

El Instituto Nacional del Deporte anunció la semana pasada la suspensión de los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre de la banda de k-pop y explicó que la decisión "responde exclusivamente a criterios técnicos".

La institución indicó que la instalación de un escenario de 360 grados dañaría la cancha del estadio santiaguino y pondría en riesgo distintos eventos previamente ya programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026.

Duco reconoció que "empatiza" con el enfado de los seguidores de BTS, pero dijo que estos deben pedir explicaciones a la productora, ya que puso a la venta las entradas antes de la confirmación oficial del recinto.

Conocidos popularmente como ARMY, los seguidores de BTS se manifestaron el domingo en Santiago y en otras ciudades del país para protestar por la suspensión de los conciertos.

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La ministra indicó que el Gobierno le dio "otra oportunidad a la productora" para que presente nuevamente los documentos y que están "a la espera de que eso ocurra".

BTS, considerado el grupo surcoreano más exitoso de la historia y que no visita Chile desde hace más de una década, tiene un 'ejército' de seguidores por todo el mundo.

Fue el primer grupo en la historia en dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primero, desde los británicos The Beatles, en colocar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en dos años.