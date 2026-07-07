Gobierno yemení acusa hutíes de "falsas denuncias" para justificar "puente aéreo" con Irán

El ministro de Información, Muamar al Eryani, declaró que los intentos de los hutíes, respaldados por Irán, de justificar los vuelos con el pretexto de un "bloqueo" eran "una extensión de una campaña sistemática de desinformación" que ignoraba "los hechos y las realidades que confirman que no se ha impuesto ningún bloqueo en las zonas bajo el control forzoso de la milicia".

"Las condiciones actuales en esas zonas son consecuencia directa de las políticas de la milicia, su continua escalada y su ciega lealtad a Teherán", afirmó en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Saba.

Sus declaraciones se produjeron días después de que el gobierno yemení reconocido internacionalmente acusara a Irán de violar la soberanía del país al operar un vuelo civil a Saná sin autorización gubernamental.

Posteriormente, el gobierno afirmó que la aeronave transportaba equipo militar y expertos militares iraníes, afirmaciones que no han sido verificadas de forma independiente.

Los hutíes alegaron que el vuelo era humanitario y tenía como objetivo aliviar las restricciones impuestas en las zonas controladas por los rebeldes.

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Al Eryani rechazó la versión hutí de que Saná y otras zonas controladas por los rebeldes siguen bloqueadas, al asegurar que las restricciones en el Aeropuerto Internacional de Saná y los puertos de Al Hodeida, en el mar Rojo, se suavizaron tras la tregua negociada por la ONU que entró en vigor en abril de 2022.

Este último intercambio de acusaciones se produce en medio de una renovada fricción entre las autoridades rivales del Yemen por el acceso al aeropuerto de Saná.

Los hutíes llevan tiempo acusando a la coalición liderada por Arabia Saudí y al gobierno reconocido internacionalmente de mantener restricciones que equivalen a un bloqueo, mientras que las autoridades argumentan que el acceso se ha ampliado desde la tregua de 2022 y que cualquier interrupción reciente se debe a las acciones militares de los rebeldes y a la escalada regional.