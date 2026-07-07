Hallan asesinada en Ucrania a la mujer sospechosa de atentar contra una familia en Mónaco

Anastasia Berezovska llegó el 1 de julio a Ucrania, donde mantuvo contacto con familiares y dos hombres, uno de ellos un empleado del Servicio de Inteligencia Militar (GUR) ucraniano, que declaró haberla asesinado junto con un exfuncionario de las fuerzas del orden, según el SBU.

Ucrania determinó que ambos hombres habían efectuado en repetidas ocasiones transferencias a cuentas bancarias y de criptomonedas de Berezovska, por lo que fueron investigados como posibles implicados en el intento de asesinato ocurrido en Mónaco.

Durante la investigación, el empleado en activo del GUR informó sobre el asesinato de la mujer "cometido por él en complicidad con el otro implicado", el exfuncionario de las fuerzas del orden.

Éste a su vez declaró que no informó a sus superiores sobre sus contactos con Berezovska, las transferencias de dinero realizadas a su favor ni sobre ninguna de sus otras acciones, y que "actuó por iniciativa propia", según el comunicado.

Durante un registro en la vivienda del exfuncionario se descubrió un sótano que parecía una sala de torturas.

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El cuerpo de Berezovska fue hallado con heridas de bala en la cabeza. En el lugar había casquillos de pistola.

Ambos implicados fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido un homicidio premeditado en grupo y por conspiración previa.

El SBU señaló que la investigación continúa y que ha remitido toda la información disponible a los órganos investigadores del Principado de Mónaco.

Las fuerzas del orden están identificando a los autores intelectuales y a otros implicados en el intento de asesinato de la familia en Mónaco, añadió.

La mujer asesinada se encontraba a la fuga tras el atentado, dirigido, según los medios franceses, contra Vadim Ermoláev, un oligarca de origen ucraniano residente en el pequeño estado mediterráneo.

En la explosión resultó herido, al igual que su esposa y su hijo de 13 años, según el diario Le Figaro.

De acuerdo con el medio ucraniano The Kyiv Independent, Ermoláev es uno de los empresarios más ricos e influyentes de Dnipró y posee activos en los sectores agroindustrial, inmobiliario, de materiales de construcción y de equipamiento médico.

Renunció a la ciudadanía ucraniana en 2017 y desde entonces es únicamente ciudadano chipriota.

Según el también medio ucraniano Ukrainska Pravda, Ermoláev reside en Mónaco desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

En 2023, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impuso sanciones contra él, al afirmar que había que imponer restricciones a quienes "apoyan la agresión de Rusia, quienes la facilitan y quienes han elegido el vergonzoso camino de colaborar con el Estado terrorista".

El propio oligarca ha negado haber colaborado con Rusia.

Poseía, sin embargo, según el Kyiv Independent, un negocio de bebidas alcohólicas en Crimea y fue acusado de seguir controlándolo a través de intermediarios después de la anexión de esta península ucraniana por Rusia en 2014, aunque él también ha negado estas acusaciones.