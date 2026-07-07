Indonesia prevé enseñar doctrinas anti-LGTBI en escuelas y universidades religiosas

El Ministerio de Asuntos Religiosos del archipiélago, que alberga la mayor población musulmana del planeta, diseñará "el contenido educativo" que será usado "para prevenir la propagación de la cultura LGTBI" en escuelas y universidades, según reza una nota de prensa difundida este martes en la página web de la Cancillería indonesia.

El viceministro de Asuntos Religiosos, Romo Muhammad Syafii, presidió el lunes una reunión en Yakarta, en la que destacó la necesidad de adoptar desde el Gobierno, liderado por el exgeneral Prabowo Subianto, "una postura clara sobre el colectivo LGTBI porque afecta a los valores religiosos, la dignidad humana, la educación y la resiliencia nacional".

Romo recordó que el reglamento presidencial, firmado por Prabowo en octubre pasado, establece que la "difusión de la cultura" de Lesbianas, Gais, Trans, Bi e Intersexuales (LGTBI) es una de las amenazas "que ponen en peligro la integridad y seguridad de la nación", en la que viven 280 millones de personas.

Por ello, consideró que su cartera debe prevenir la propagación de debates sobre identidad de género o diversidad sexual "mediante una educación oficial fundamentada en los valores religiosos", sin precisar hasta ahora cuándo serán repartidos los nuevos contenidos escolares con estos mensajes en las primarias, secundarias y universidades.

El viceministro también pidió a orientar a las parejas antes de casarse, para que "puedan convertirse en la primera salvaguarda para sus hijos frente a las influencias culturales externas", y llamó a "empoderar" a consejeros religiosos para que hagan una "detección temprana" en la comunidades de conductas asociadas al colectivo LGTBI, "con el fin de ofrecer asesoramiento religioso".

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Además, prevé reforzar "una educación de la sexualidad basada en la religión" y difundir sermones en las redes sociales "para concienciar a los jóvenes sobre los peligros de la propagación de la cultura LGTBI en los medios digitales", añadió.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por estos planes del Gobierno, que -alertó la ONG- "violan los derechos humanos y fomentan un entorno donde las personas LGTBI son altamente vulnerables a amenazas y acoso por parte de actores estatales y no estatales".

AI condenó estos ataques y llamó al Gobierno a derogar la normativa aprobada en octubre pasado, que equipara "la cultura" de la población LGTBI con el terrorismo.

La Policía de Indonesia persigue las concentraciones de personas LGTBI y ha detenido a decenas de ellos por haber asistido a fiestas, mientras que en la provincia de Aceh se aplica la ley islámica, que castiga con cárcel y latigazos en público a quienes mantengan relaciones homosexuales consensuadas.