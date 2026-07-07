Israel pide a Alemania frenar las iniciativas "antiisraelíes" en la Unión Europea

Durante una comparecencia en Jerusalén junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul, Saar afirmó que "algunos gobiernos europeos están trabajando para imponer a toda la Unión Europea una agenda excesivamente antiisraelí" y sostuvo que no se deben utilizar las sanciones para "obligar a Israel a cambiar sus políticas" en lo que describió como "cuestiones fundamentales" para su existencia.

El jefe de la diplomacia israelí aseguró que, cuando existen diferencias entre aliados, estas deben resolverse "mediante el diálogo".

"Esperamos que Alemania, nuestro amigo, desempeñe un papel de liderazgo en la oposición a estas iniciativas unilaterales y en la preservación de una política europea equilibrada y constructiva hacia Israel", declaró.

En respuesta, Wadephul reafirmó el compromiso de Alemania con la seguridad de Israel, que calificó como parte del "núcleo" de su relación bilateral, pero añadió que la expansión de los asentamientos amenaza la viabilidad de una solución de dos Estados.

"Una anexión de facto de partes de Cisjordania no puede ser aceptada por la comunidad internacional y tampoco podría ser respaldada jurídicamente por Alemania", afirmó.

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A finales de mayo, el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó sanciones contra cuatro organizaciones que promueven la creación de asentamientos en los territorios palestinos de forma violenta y contra tres de sus dirigentes: la colona Daniella Weiss, directora del Movimiento de Asentamientos Nachala; el colono Meir Deutsch, director de Regavim y el colono Avichai Suissa, al frente de Hashomer Yosh, organización que promueve granjas ganaderas de israelíes en Cisjordania.

Además, varios Estados miembros -entre ellos España, Francia y Suecia- mantienen sobre la mesa otras medidas punitivas, como restringir el comercio de productos procedentes de los asentamientos ilegales.

Wadephul también pidió a Israel liberar los ingresos fiscales correspondientes a la Autoridad Palestina, al considerar que debilitarla podría generar un vacío aprovechado por grupos más radicales.