La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,33 %

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 0,74 %, a 134.912.603,25 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Loma Negra (-4 %) y Cresud (-3,9 %), mientras que las que más subieron fueron las de YPF (+2,2 %) y Pampa Energía (+0,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 406 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.515 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial aumentó a 1.491,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.515 pesos para la venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 0,4 %, a 1.565,73 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, a 1.529,19 pesos por unidad.