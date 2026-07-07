La bolsa de São Paulo se deja un 0,25 % arrastrada por las acciones de la minera Vale

En medio de una semana clave para la nueva amenaza arancelaria de la Administración Trump sobre las importaciones brasileñas, el Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 172.020 puntos, unas 427 unidades menos que en la víspera.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,39 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,152 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Elias Rosa, afirmó hoy que el Gobierno aún espera realizar al menos una reunión técnica y otra de carácter político con funcionarios de Estados Unidos antes del 15 de julio, plazo legal para la conclusión de la investigación por supuestas "prácticas de competencia desleal".

Además, este viernes se publicará el dato de inflación de junio en Brasil, el cual se prevé que ronde el 0,41 %, lo que supondría una moderación respecto a mayo.

Las acciones de la minera Vale fueron las grandes perdedoras de la segunda sesión de la semana, con una caída del 2,04 %.

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En esta misma línea, los valores de los principales bancos también cerraron en rojo, con Santander Brasil a la cabeza (-2,62 %), Bradesco (-0,56 %), Itaú Unibanco (-0,31 %) y el Banco do Brasil (-0,20 %).

Al frente de las pérdidas estuvieron las acciones de la empresa de juguetes Estrella (-17,98 %) y la de emprendimientos inmobiliarios Fica (-12,10 %).

Del otro lado, las acciones de la petrolera estatal Petrobras encabezaron el podio de las más negociadas este martes, y finalmente cerraron con una ganancia del 1,77 %.

Con todo, las mayores ganancias del día fueron para los papeles de la empresa de plásticos Sansuy (25,19 %) y los de la transportadora Sequoia (16,67 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista sumó hoy 20.826 millones de reales (unos 4.041 millones de dólares) en unas 3,2 millones de operaciones.