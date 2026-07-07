La Bolsa española baja un 0,22 % lastrada por Wall Street y las tecnológicas

Madrid, 7 jul (EFE).- La Bolsa española cayó este martes un 0,22 %, lastrada por el rumbo de Wall Street y las caídas en el sector tecnológico, después de que los inversores se mostraran decepcionados por la previsión de beneficio operativo récord de Samsung para el segundo trimestre, que consideran por debajo de las expectativas de los mercados.