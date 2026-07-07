La deuda externa de Nicaragua es de 16.352,6 millones de dólares, un 73,5 % del PIB

Del total del endeudamiento al finalizar marzo pasado, 8.923,6 millones de dólares correspondieron al sector público (54,6 % del total) y 7.429 millones de dólares al privado (45,4 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en 107,5 millones de dólares (0,7 %) con respecto al saldo de diciembre de 2025 (16.245,12 millones), como resultado de aumentos de 87 millones en la deuda externa pública y de 20,5 millones en la deuda externa privada, explicó el ente emisor.

Del total de la deuda externa, el 42,3 % fue con acreedores oficiales multilaterales, 30,5 % con acreedores oficiales bilaterales, 3,1 % con banca comercial y 24,1 % con proveedores y otros acreedores (incluye créditos comerciales con empresas relacionadas), según la entidad monetaria.

En el primer trimestre de 2026, los desembolsos totales fueron de 890,4 millones de dólares, de los cuales 87,1 % provino de acreedores privados y 12,9 % de acreedores oficiales, de acuerdo con la información.

Del total de esos desembolsos, 697,4 millones de dólares (78,3 % del total) fueron para el sector privado y 193 millones de dólares (21,7 %) para el sector público, precisó el Banco Central.

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Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (31,8 %), comercio (19,4 %), industria manufacturera (13,7 %), intermediación financiera (8,6 %), minería (7,8 %), construcción (6,9 %), administración pública (5,9 %), y agropecuario (3,7 %), precisó.

En tanto, el servicio pagado de la deuda externa fue de 878,9 millones de dólares, de los cuales 774,9 millones fueron pagos de deuda principal y 104 millones pagos de intereses y comisiones, indicó el informe.

Del total del servicio pagado, el 80,2 % correspondió al sector privado y el resto al sector público (19,8 %), según la información oficial.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado se mantuvo en 14 años y la tasa de interés promedio ponderada fue de 5,35 %.

Por su parte, la deuda externa pública registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluyendo 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2,88 %.